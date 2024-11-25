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У Мін’юсті нагадали, які факти посвідчує нотаріус

18:18, 25 листопада 2024
Нотаріус за усним зверненням фізичної особи посвідчує факти її наявності в певному місці та підтверджує, що вона жива.
У Мін’юсті нагадали, які факти посвідчує нотаріус
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, які факти посвідчує нотаріус.  Одним із ключових завдань нотаріуса є посвідчення фактів, які мають юридичне значення. Це сприяє захисту прав громадян та запобіганню спорів.

Кожен має право звернутись до нотаріуса за посвідченням певних фактів та видачі свідоцтв на підтвердження цих фактів.

Нотаріус за усним зверненням фізичної особи посвідчує наступні факти:

– що фізична особа є живою;

– що фізична особа перебуває в певному місці.

Посвідчення факту, що фізична особа є живою, та факту перебування її в певному місці проводиться як при явці фізичної особи до нотаріуса, так і поза приміщенням, що є робочим місцем нотаріуса (але не виходить за межі нотаріального округу, в якому нотаріус може вчиняти нотаріальні дії).

Факти, що неповнолітня дитина або недієздатна фізична особа є живою, посвідчуються за усним зверненням та за згодою на це законних представників (батьків, усиновлювачів, піклувальників), викладеною з дотриманням вимог Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, щодо посвідчення правочинів за участю неповнолітніх, а також осіб, над якими встановлено піклування.

Зазначається, що на підтвердження факту, що фізична особа є живою, та факту перебування фізичної особи в певному місці нотаріус видає зацікавленим особам, щодо яких було встановлено ці факти, відповідні свідоцтва.

Також, нотаріус може посвідчувати час пред’явлення документа. В такому випадку, нотаріус посвідчує час пред’явлення документа за усним зверненням зацікавленої особи, при цьому нотаріусу необхідно особисто ознайомитись зі змістом предявленого документа, а надалі вчиняє посвідчувальний напис на документі із зазначенням особи, що його предявила.

Посвідчення фактів нотаріусом є важливим інструментом у правовій системі України. Завдяки цьому забезпечується належне оформлення угод, спадщини та інших юридично значущих дій, що сприяє стабільності правовідносин і захисту інтересів усіх учасників.

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