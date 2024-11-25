Нардеп Максим Ткаченко спростував свою ж заяву про тисячі переселенців, які повертаються на ТОТ

Максим Ткаченко назвав власним припущенням заяву про кількість ВПО, які повертаються на тимчасово окуповані території.

Джерело фото: kompravlud.rada.gov.ua

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко назвав власним припущенням заяву про кількість внутрішньо переміщених осіб, які повертаються на тимчасово окуповані території.

«Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова», – заявив він у коментарі Укрінформу. – «Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення».

За його словами, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, «але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути».

Раніше народний депутат України Максим Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу сказав, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч – у тимчасово окупований Маріуполь.

На його слова відреагувала Ірина Верещук, яка обіймає наразі посаду заступниці керівника ОПУ, а до цього очолювала Мінреінтеграції.

«Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці «політики» стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою», – заявила Верещук. – «Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків».

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