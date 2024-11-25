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Нардеп Максим Ткаченко опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

13:49, 25 ноября 2024
Максим Ткаченко назвал своим предположением заявление о количестве ВПЛ,которые возвращаются на временно оккупированные территории.
Нардеп Максим Ткаченко опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ
Источник фото: kompravlud.rada.gov.ua
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Народный депутат и член комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко назвал собственным предположением заявление о количестве внутренне перемещенных лиц, возвращающихся на временно оккупированные территории.

«Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова», – заявил он в комментарии Укринформу. – «Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение».

По его словам, есть отдельные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, «но никак не идет речь о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть».

Ранее народный депутат Украины Максим Ткаченко в интервью Укринформу сказал, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч – во временно оккупированный Мариуполь.

По его слова отреагировала Ирина Верещук, которая занимает в настоящее время должность заместителя руководителя ОПУ, а до этого возглавляла Минреинтеграции.

«В последнее время некоторые наши политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на ВОТ. Эти «политики» утверждают, что вроде бы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой», – заявила Верещук. – «Никакой подтвержденной статистики нет и не может быть, это исключительно хайп ради громких заголовков».

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ВПЛ

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