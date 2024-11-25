Суддю Сергія Савицького тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Сергія Савицького тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Сергія Савицького тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє ВРП.

Як стало відомо, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 25 листопада 2024 року.

«Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 25 листопада 2024 року, суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Савицького Сергія Ігоровича відсторонено від здійснення правосуддя», - повідомили у ВРП.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Судді можуть бути відсторонені від правосуддя до моменту, поки ВРП не ухвалить рішення про їх звільнення або не буде скасовано рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, що суддю Рахівського районного суду Закарпатської області Івана Тулика тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

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