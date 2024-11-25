Підозрюваного у вбивстві чоловіка під час стрілянини у готелі в центрі Києва затримали, фото

Слідчі просять про обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці в ніч на 23 листопада у готелі відбулася смертельна стрілянина. Надзвичайна подія відбулась близько 1:00 години. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та надалі бійка, у ході якої один з фігурантів здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї в бік опонентів.

Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, постраждало також ще двоє чоловік, яких у задовільному стані було госпіталізовано, серед них – охоронець закладу.

У поліції повідомляють, що правоохоронці розшукали та вилучили знаряддя вчинення злочину – бойовий пістолет. Його виявили під одною із припаркованих автівок.

На місці події правоохоронці одразу затримали одного з учасників бійки, ним виявився 29-річний уродженець Дніпропетровщини. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

«Стрілок після вчиненого вдався до втечі й переховувався від правоохоронців, проте слідчі невдовзі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що затриманий – 30-річний мешканець Київщини, відносно якого наразі у судах розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 4 ст. 296 – хуліганство. Слідчі клопочуть перед судом про обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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