Практика судов
  1. В Украине

В Киеве задержали мужчину, который повредил фотографии погибших воинов на Майдане Независимости, видео

19:05, 15 декабря 2024
36-летний уроженец Сумской области повредил флаги и фотографии павших защитников.
В Киеве задержали мужчину, который повредил фотографии погибших воинов на Майдане Независимости, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который повредил флаги и фотографии погибших воинов на Майдане Независимости. Им оказался 36-летний уроженец Сумской области. Об этом сообщает столичная полиция.

Сообщается, что в Шевченковское управление полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, устанавливаемые погибшим военным.

Впоследствии в полиции выяснили, что нарушителем оказался 36-летний уроженец Сумской области. Мужчину задержал наряд патрульной полиции.

«Нарушитель находился в возбужденном состоянии, и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение», - рассказали в полиции.

Решается вопрос о предоставлении события правовой квалификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение порядка передачи рапортов между воинскими частями по участию военнослужащего в боевых действиях не свидетельствует об отсутствии у него права на дополнительное вознаграждение – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что право военнослужащего на начисление и выплату дополнительного вознаграждения не зависит от выполнения воинской частью формальных процедур реализации такого права.

Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США

Эти лица как должностные лица США просят у Оксаны Маркаровой прямые контакты власти Украины или срочного разговора.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила право изымать автомобили у граждан на основании мер правового режима военного положения

Большая Палата Верховного Суда считает, что вмешательство в право собственности истицы путем изъятия у нее авто в пользу воинской части преследовало легитимную цель и пропорционально соотношению к общественным интересам.

Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області