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Мужчина, ремонтировавший вражескую технику на оккупированной территории, получил 12 лет лишения свободы

21:45, 15 декабря 2024
Человек добровольно осуществлял ремонтные и сварочные работы военной автомобильной и бронированной техники незаконных вооруженных формирований так называемой «лднр».
Мужчина, ремонтировавший вражескую технику на оккупированной территории, получил 12 лет лишения свободы
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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который ремонтировал вражескую автомобильную технику. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что житель Сватовского района Луганской области, занимающийся ремонтом автомобилей, добровольно осуществлял ремонтные и сварочные работы военной автомобильной и бронированной техники незаконных вооруженных формирований так называемой «лднр», созданных на временно оккупированной территории. Также он производил работы по обустройству навесного оборудования для установки вооружения на технику.

Ремонтные работы обвиняемый проводил на территории собственного хозяйства, используя принадлежащее ему оборудование.

Своими действиями мужчина оказывал помощь военным подразделениям так называемой «лднр» и вооруженным формированием страны-агрессора в ведении боевых действий на территории нашего государства.

«При публичном обвинении прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признан виновным частный предприниматель Луганской области в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Приговором Деснянского районного суда он приговорен к 12 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, правоохранительных органах сроком на 10 лет и с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

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