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Чоловік, який ремонтував ворожу техніку на окупованій території, отримав 12 років позбавлення волі

21:45, 15 грудня 2024
Чоловік добровільно здійснював ремонтні та зварювальні роботи військової автомобільної та броньованої техніки незаконних збройних формувань так званої «лднр».
Чоловік, який ремонтував ворожу техніку на окупованій території, отримав 12 років позбавлення волі
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Суд засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, який ремонтував ворожу автомобільну техніку. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Прокурор у суді довів, що житель Сватівського району Луганської області, який займається ремонтом автомобілів, добровільно здійснював ремонтні та зварювальні роботи військової автомобільної та броньованої техніки незаконних збройних формувань так званої «лднр», створених на тимчасово окупованій території. Також він проводив роботи по облаштуванню навісного обладнання для встановлення озброєння на техніку.

Ремонтні роботи обвинувачений проводив на території власного господарства, використовуючи належне йому обладнання.

Своїми діями чоловік надавав допомогу військовим підрозділам так званої «лднр» та збройним формуванням країни-агресора у веденні бойових дій на території нашої держави.

«За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду визнано винним  приватного підприємця Луганської області у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вироком Деснянського районного суду його засуджено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах строком на 10 років та з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

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