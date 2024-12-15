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На Київщині пожежа в будинку забрала життя 4-річного хлопчика

18:59, 15 грудня 2024
Бабуся на кілька хвилин залишила дітей, щоб сходити в магазин.
На Київщині пожежа в будинку забрала життя 4-річного хлопчика
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У селищі Володарка на Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув чотирирічний хлопчик. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Про пожежу у приватному житловому будинку повідомили сусіди. Вони розповіли рятувальникам, що в будинку можуть перебувати троє дітей.

Як  з’ясувалось, хлопчика 2019 року народження, місцеві мешканці ще до прибуття рятувального підрозділу знайшли в дровнику. Він був переляканий, але неушкоджений. Старша сестра була в школі.

«А доля ще одного хлопця залишалась невідомою. На жаль, вже після того, як пожежу було ліквідовано, рятувальники на згорілому ліжку знайшли тіло дитинки, 2020 року народження», ‒ розповіли в ДСНС.

Опікуном дітей була бабуся. Вона на декілька хвилин залишила їх, щоб сходити в магазин.

Причина трагедії ще встановлюється.

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