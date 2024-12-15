Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Сніг, шквали та ожеледиця — синоптики попередили про погіршення погоди в Києві 16 грудня

19:41, 15 грудня 2024
У Києві вночі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, вдень шквали до 25-28 м/с.
Сніг, шквали та ожеледиця — синоптики попередили про погіршення погоди в Києві 16 грудня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканців Києва попередили про значне погіршення погоди у понеділок, 16 грудня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, у столиці очікуються сніг, сильний вітер та ожеледиця.

За прогнозом Укргідрометцентру, 16 грудня у Києві хмарно, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що вночі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, вдень шквали до 25-28 м/с.

Температура повітря вночі у Києві буде в районі нуля градусів, а вдень від +3 до +5.

В Укргідрометцентрі наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

Киянам радять під час сильного вітру щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними транспорт.

Водіїв просять бути обачними на дорогах через ожеледицю, тримати безпечну дистанцію, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила право вилучати автомобілі у громадян на підставі заходів правового режиму воєнного стану

Велика Палата Верховного Суду вважає, що втручання у право власності позивачки шляхом вилучення у неї авто на користь військової частини переслідувало легітимну мету та було пропорційним у співвідношенні до суспільних інтересів.

Верховна Рада у 2025 році може дозволити тимчасово відряджати суддів місцевих судів до апеляційних судів

Відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів може стати актуальним у разі, якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів затягнеться.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області