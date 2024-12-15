Снег, шквалы и гололед — синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 16 декабря

В Киеве ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем ​​шквалы до 25-28 м/с.

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Жителей Киева предупредили о значительном ухудшении погоды в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, в столице ожидаются снег, сильный ветер и гололед.

По прогнозу Укргидрометцентра, 16 декабря в Киеве будет облачно, ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем ​​шквалы до 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью в Киеве будет в районе нуля градусов, а днем ​​от +3 до +5.

В Укргидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Киевлянам советуют во время сильного ветра плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также парковать рядом с ними транспорт.

Водителей просят быть осмотрительными на дорогах из-за гололедицы, держать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

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