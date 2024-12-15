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С 2025 года украинцы будут получать лекарства бесплатно в любой аптеке

23:59, 15 декабря 2024
Программа «Доступные лекарства» с 2025 года охватит более 30 новых препаратов и все аптеки Украины.
С 2025 года украинцы будут получать лекарства бесплатно в любой аптеке
Фото: Platform of Ukraine
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С июля 2025 года все аптеки, занимающиеся розничной торговлей лекарствами, должны будут заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для участия в программе реимбурсации «Доступные лекарства».

Как сообщили в Минздраве, отныне украинцы смогут получить лекарства бесплатно или с частичной доплатой не только в аптеках больниц, но и в любых других аптечных учреждениях, подписавших договор с НСЗУ. Это значительно улучшит доступность необходимых лекарств для всех граждан.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что с 2025 года программа будет значительно расширена. В список лекарств будет добавлено более 30 новых действующих веществ, в частности препараты для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических заболеваний. Кроме того, впервые в программу войдут лекарства в форме капель и мазей, а также препараты для детей.

В 2024 году программой уже воспользовались почти 16 тысяч аптек по всей Украине, а НСЗУ возместила им 4,7 млрд грн за медикаменты. Внедрение расширения программы позволит сэкономить средства на лечении еще более 500 тысячам украинцев.

Программа «Доступные лекарства» была основана в 2017 году и позволяет людям с хроническими заболеваниями получать лекарства бесплатно или по сниженной цене.

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Минздрав здравоохранение аптека

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