Как исправить записи в книге учета расчетных операций — объяснение налоговой

Исправление записей в книге учета расчетных операций может быть сделано только лицами, которые осуществляли эти записи, или лицами, выполняющими их обязанности.

Главное управление ГНС в Харьковской области рассказало, как исправить записи в книге учета расчетных операций.

Согласно п. 12 главы 4 разд. II Порядка регистрации и ведения расчетных книг, книг учета расчетных операций, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547, с изменениями и дополнениями исправления записей в книге учета расчетных операций может быть сделано только лицами, которые осуществляли эти записи, или лицо , выполняющих их обязанности.

Исправление должно удостоверяться подписью ответственного лица субъекта или субъекта хозяйствования – физического лица – предпринимателя.

Испорченные листы КОРО и такие, на которых сделано более 5 поправок, следует перечеркнуть по диагонали с обеих сторон, сделать на них надпись «Аннулировано», проставить дату аннулирования, засвидетельствовать подписью ответственного лица субъекта или субъекта хозяйствования – физического лица – предприниматель.

Все данные с аннулированного листа переносятся на новый лист КОРО, номер которого проставляется на аннулированном листе (п. 13 главы 4 разд. II Порядка).

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