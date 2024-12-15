Киевлян предупредили о сильном ветре и мокром снеге

В Киеве ожидаются порывы ветра до 28 м/с.

В Киеве 16 декабря ночью прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица, а днем - порывы до 25-28 м/с. По данным Укргидрометцентра, столица будет облачной, с небольшим мокрым снегом и дождем ночью, и умеренным снегом днем. Температура воздуха ночью около 0°, днем - 3-5° тепла.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей соблюдать правила безопасности во время непогоды. Специалисты рекомендуют плотно закрывать окна, убирать предметы с балконов, которые могут выпасть, и держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, больших деревьев и не парковать автотранспорт рядом с ними.

В случае падения дерева или сломанных веток, обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстрой» по телефону 044-272-40-18. Если это угрожает жизни, звоните спасателям по телефонам 101 или 044-430-37-13. В случае травмирования людей вызывайте скорую помощь по номеру 103.

Полиция подчеркивает осторожность на дорогах: водителям следует соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходам - носить фликеры в темное время суток для лучшей видимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.