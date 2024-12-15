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Киян попередили про сильний вітер та мокрий сніг

23:30, 15 грудня 2024
У Києві очікуються пориви вітру до 28 м/с.
Киян попередили про сильний вітер та мокрий сніг
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У Києві 16 грудня вночі прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця, а вдень – пориви до 25-28 м/с. За даними Укргідрометцентру, столиця буде хмарною, з невеликим мокрим снігом та дощем вночі, і помірним снігом вдень. Температура повітря вночі близько 0°, вдень – 3-5° тепла.

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців дотримуватись правил безпеки під час негоди. Фахівці рекомендують щільно зачиняти вікна, прибирати предмети з балконів, які можуть випасти, та триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев і не паркувати автотранспорт поруч з ними.

У разі падіння дерева чи зламаних гілок, звертайтеся до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд" за номером 044-272-40-18. Якщо це загрожує життю, телефонуйте до рятувальників за номерами 101 або 044-430-37-13. У разі травмування людей викликайте швидку допомогу за номером 103.

Поліція наголошує на обережності на дорогах: водіям слід дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходам – носити флікери в темний час доби для кращої видимості.

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Київ

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