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Глава МЗС Угорщини Сійярто стверджує, що Україна відмовила в розмові Орбана з Зеленським

16:41, 15 грудня 2024
Угорський міністр каже, що Будапешт запросив телефонну розмову між Орбаном і Президентом України, але йому «дещо напружено, хоча й культурно» відмовили.
Глава МЗС Угорщини Сійярто стверджує, що Україна відмовила в розмові Орбана з Зеленським
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що українська сторона відмовила в телефонній розмові Віктора Орбана та Володимира Зеленського стосовно пропозиції Будапешта щодо «різдвяного перемирʼя». Про це повідомляє VEOL.

Зокрема, Сійярто повторив угорську пропозицію про «припинення вогню та масового обміну полоненими», яку Будапешт хотів запропонувати Україні та РФ з нагоди Різдва.

За словами угорського міністра, після розмови Орбана з Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та очільника Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову Орбана та Зеленського.

Сійярто стверджує, що нібито Україна «досить небувалим для дипломатії жестом» і «дещо напружено, хоча й культурно» відмовила у дзвінку.

«На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її і вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію», - заявив він.

Раніше Орбан заявив, що Зеленський відмовився від припинення вогню на Різдво.

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президент Україна Угорщина Володимир Зеленський Орбан

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