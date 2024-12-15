Шахраї ошукали 71-річного чоловіка на 53 тисячі гривень, обіцяючи виплату 1000 гривень від держави

Шахраї виманили у чернігівця 53 тисячі гривень через підроблену анкету для виплат.

Фото: ukrinform

Шахраї ошукали чоловіка на 53 тисячі гривень: поліцейські попереджають про небезпеку фейкових грошових виплат. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

На Прилуччині 71-річний чоловік став жертвою шахраїв, які обманом заволоділи його грошима. За словами потерпілого, він побачив оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», яке обіцяло виплату 1000 гривень від держави. Зацікавившись, чоловік перейшов за посиланням, заповнив анкету та ввів конфіденційні дані своєї банківської картки.

Невдовзі він отримав телефонний дзвінок від шахрая, якому продиктував код з СМС-повідомлення. Після цього з його рахунку зникли 53 тисячі гривень. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, чоловік звернувся до поліції.

Поліція нагадує громадянам про небезпеку переходу за підозрілими посиланнями. Шахраї можуть отримати доступ до персональних даних і викрасти гроші з банківських рахунків. Наразі триває розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

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