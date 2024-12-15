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Мошенники обманули 71-летнего мужчину на 53 тысячи гривен, обещая выплату 1000 гривен от государства

23:01, 15 декабря 2024
Мошенники выманили у черниговца 53 тысячи гривен через поддельную анкету для выплат.
Мошенники обманули 71-летнего мужчину на 53 тысячи гривен, обещая выплату 1000 гривен от государства
Фото: ukrinform
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Мошенники обманули мужчину на 53 тысячи гривен: полицейские предупреждают об опасности фейковых денежных выплат. Об этом сообщила полиция Черниговской области.

На Прилуччине 71-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые обманом завладели его деньгами. По словам потерпевшего, он увидел объявление в социальной сети «Фейсбук», которое обещало выплату 1000 гривен от государства. Заинтересовавшись, мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету и ввел конфиденциальные данные своей банковской карты.

Вскоре он получил телефонный звонок от мошенника, которому продиктовал код из СМС-сообщения. После этого с его счета исчезли 53 тысячи гривен. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.

Полиция напоминает гражданам об опасности перехода по подозрительным ссылкам. Мошенники могут получить доступ к персональным данным и похитить деньги с банковских счетов. Сейчас продолжается расследование, открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

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