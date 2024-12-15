Как военнослужащему оформить пенсию по инвалидности – размер выплат и список документов

Пенсии по инвалидности военнослужащих зависят от размера их денежного довольствия и причины инвалидности.

Фото: armyinform.com.ua

В Украине военнослужащие в случае тяжелого ранения или заболевания могут оформить пенсию по инвалидности. Издание «На пенсии» рассказало, как оформить выплаты и от чего зависит их размер.

Так, право на пенсию по инвалидности по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» наступает при нескольких обстоятельствах:

если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения;

если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после освобождения, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения службы или во время пребывания в плену или заложником (если пленение или захват заложником не было добровольным).

От чего зависит размер пенсии по инвалидности для военных

Пенсии по инвалидности военнослужащих зависят от размера их денежного довольствия и причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны:

I группы – насчитывают 100% от суммы денежного довольствия;

II группы – 80%;

III группы – 60%.

Военнослужащим, которым установлена ​​группа инвалидности, но это не является инвалидностью в результате войны, пенсии устанавливаются в таких размерах от их зарплаты:

I группа – 70%;

II группа – 60%;

III группа – 40%.

Параллельно действует постановление Кабинета Министров, согласно которому общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше, чем указанные ниже суммы:

I группа – 15 347 гривен;

ІІ группа – 12 396 гривен;

ІІІ группа – 8 500 гривен.

Если пенсия меньше, то ее дотягивают до указанных размеров, независимо от того, по какому закону она назначалась.

А вот минимальные пенсии по инвалидности для других военнослужащих значительно меньше:

5 949,31 гривны – для I группы;

5 680,87 гривны – для ІІ группы;

5 409,49 гривны – для ІІІ группы.

В этих случаях речь в основном идет о рекрутах, солдатах и ​​матросах срочной службы. В зависимости от звания и должности эти размеры могут увеличиваться еще на 10-30%.

Как оформить пенсию по инвалидности

Военная пенсия также назначается органами Пенсионного фонда, но в отличие от гражданских, военнослужащим обычно со сбором документов помогают ТЦК или иная структура, за которой закреплен военнослужащий, например: Министерство внутренних дел, Администрация госпогранслужбы, Нацгвардия, Служба безопасности и т.д.

То есть заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации в районный ТЦК. Они делают запросы в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии. Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК, а оттуда уже в Пенсионный фонд.

Список необходимых документов:

заявление;

денежный аттестат (с последнего места службы);

справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии для исчисления пенсии (из всех частей, где военнослужащий проходил службу за последние 24 месяца);

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

идентификационный код;

выписка о регистрации места жительства лица;

справка по реквизитам банковского счета;

справка медико-социальной экспертной комиссии

свидетельство о болезни или выписка ВЛК.

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