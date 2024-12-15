Как военнослужащему оформить пенсию по инвалидности – размер выплат и список документов

В Украине военнослужащие в случае тяжелого ранения или заболевания могут оформить пенсию по инвалидности. Издание «На пенсии» рассказало, как оформить выплаты и от чего зависит их размер.
Так, право на пенсию по инвалидности по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» наступает при нескольких обстоятельствах:
От чего зависит размер пенсии по инвалидности для военных
Пенсии по инвалидности военнослужащих зависят от размера их денежного довольствия и причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны:
Военнослужащим, которым установлена группа инвалидности, но это не является инвалидностью в результате войны, пенсии устанавливаются в таких размерах от их зарплаты:
Параллельно действует постановление Кабинета Министров, согласно которому общий размер пенсии со всеми надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше, чем указанные ниже суммы:
Если пенсия меньше, то ее дотягивают до указанных размеров, независимо от того, по какому закону она назначалась.
А вот минимальные пенсии по инвалидности для других военнослужащих значительно меньше:
В этих случаях речь в основном идет о рекрутах, солдатах и матросах срочной службы. В зависимости от звания и должности эти размеры могут увеличиваться еще на 10-30%.
Как оформить пенсию по инвалидности
Военная пенсия также назначается органами Пенсионного фонда, но в отличие от гражданских, военнослужащим обычно со сбором документов помогают ТЦК или иная структура, за которой закреплен военнослужащий, например: Министерство внутренних дел, Администрация госпогранслужбы, Нацгвардия, Служба безопасности и т.д.
То есть заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации в районный ТЦК. Они делают запросы в воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии. Далее сформированный пакет направляется в областной ТЦК, а оттуда уже в Пенсионный фонд.
Список необходимых документов:
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