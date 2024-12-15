Как защитить детей во время зимних каникул – советы полиции

22:30, 15 декабря 2024
Полиция подчеркивает важность соблюдения правил безопасности во время зимних каникул.
Фото: vitatv.com.ua
Зимние каникулы начались, и полиция Черкасс напоминает родителям важные правила безопасности для детей во время праздничных дней.
Чтобы сделать каникулы более безопасными, полицейские рекомендуют придерживаться таких советов:
- Не оставлять детей без присмотра, внимательно следить за их поведением и окружением.
- Контролировать, где и с кем находятся дети, чем они занимаются.
- Если ребенок остается дома один, провести инструктаж по технике безопасности.
- Напоминать детям правила дорожного движения перед прогулками.
- Прикрепить на одежду детей светоотражающие элементы для лучшей видимости в темноте.
- Не оставлять опасные предметы (острые, режущие, спички) в доступном для детей месте.
- Подчеркнуть запрет выходить на лед на водоемах из-за опасности тонкого льда.
- Быть осторожными во время катания на санках, лыжах или коньках вблизи дорог.
Также полицейские советуют составить для детей список важных номеров телефонов (родителей, родственников) и объяснить, когда необходимо обращаться за помощью, в частности, в службы экстренного реагирования: 101, 102, 103. Для общей помощи доступен единый номер - 112.
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