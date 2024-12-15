Как защитить детей во время зимних каникул – советы полиции

Полиция подчеркивает важность соблюдения правил безопасности во время зимних каникул.

Фото: vitatv.com.ua

Зимние каникулы начались, и полиция Черкасс напоминает родителям важные правила безопасности для детей во время праздничных дней.

Чтобы сделать каникулы более безопасными, полицейские рекомендуют придерживаться таких советов:

Не оставлять детей без присмотра, внимательно следить за их поведением и окружением.

Контролировать, где и с кем находятся дети, чем они занимаются.

Если ребенок остается дома один, провести инструктаж по технике безопасности.

Напоминать детям правила дорожного движения перед прогулками.

Прикрепить на одежду детей светоотражающие элементы для лучшей видимости в темноте.

Не оставлять опасные предметы (острые, режущие, спички) в доступном для детей месте.

Подчеркнуть запрет выходить на лед на водоемах из-за опасности тонкого льда.

Быть осторожными во время катания на санках, лыжах или коньках вблизи дорог.

Также полицейские советуют составить для детей список важных номеров телефонов (родителей, родственников) и объяснить, когда необходимо обращаться за помощью, в частности, в службы экстренного реагирования: 101, 102, 103. Для общей помощи доступен единый номер - 112.

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