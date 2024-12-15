В Харьковской области 56-летний мужчина, 30 лет назад служивший в армии, отказался от мобилизации — суд вынес наказание

Мужчину, получившего три повестки, но отказавшегося от мобилизации, приговорили к 3 годам лишения свободы.

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В Харьковской области осудили 56-летнего мужчину, который получил три повестки, но отказался от мобилизации. Приговор по делу №610/1926/24 вынес Балаклейский районный суд Харьковской области, передает ТСН.

В материалах дела указывается, что в марте 2024 мужчину признали годным к мобилизации. К концу апреля он получил три «боевых» повестки, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина не признал себя виновным. Он объяснил, что в 1990-1992 годах проходил срочную военную службу. После прохождения ВЛК он обратился к медикам, которые обнаружили у него заболевание, что, по мнению мужчины, позволяет ему избежать мобилизации.

Суд отметил, что мужчина во время осмотра согласился с выводами ВЛК и не оспаривал эти решения.

«Позицию обвиняемого по непризнанию вины и обстоятельств уголовного правонарушения, его показания о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, суд признает недостоверными и расценивает как избранный способ защиты во избежание уголовной ответственности», - говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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