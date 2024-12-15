На Закарпатье задержали организаторов схемы, которые перевозили за границу за скрытой стенкой авто мужчин

На Закарпатье разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных через границу.

Фото: полиция Закарпатской области

Полиция Закарпатья вместе с Госпогранслужбой задержала организаторов схемы незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Злоумышленники использовали специально оборудованную автомобильную конструкцию для укрытия людей. Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел в Береговском районе, в приграничном селе Вилок, где правоохранители остановили автомобиль «Mercedes Sprinter», за рулем которого находился 63-летний мужчина. В грузовом отсеке транспортного средства обнаружили двойную стенку, за которой прятались восемь мужчин, которых водитель должен был доставить до границы с Венгрией.

Оперативники полиции установили, что соучастником преступной схемы был 45-летний односельчанин водителя, который обеспечивал временное жилье для нелегальных мигрантов до момента их переправки через границу.

По данным правоохранителей, каждый из «клиентов» схемы платил от 8 до 10 тысяч долларов за услуги по переправке. Полиция провела обыски по месту жительства обоих фигурантов и задержала их в порядке ст. 208 УПК Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения. Следователи продолжают устанавливать других участников преступной группы. Процессуальное руководство по делу осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

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