В Ровенской области мужчина выстрелил из автомата в толпу людей — есть раненые

Между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из автомата в людей.

В Ровенской области мужчина устроил стрельбу из автомата. Злоумышленник выстрелил в толпу людей – ранены. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел около часа ночи 15 декабря в селе Большие Селища.

Правоохранители отмечают, что между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек из одной компании устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил из автомата в толпу.

В результате огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины.

По факту покушения на умышленное убийство нескольких человек следователи открыли уголовное производство.

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