На Рівненщині чоловік вистрілив з автомата у натовп людей — є поранені

Між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого зловмисник вистрілив із автомату в людей.

У Рівненській області чоловік влаштував стрілянину з автомата. Зловмисник вистрілив у натовп людей – є поранені. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища.

Правоохоронці зазначають, що між двома компаніями виник конфлікт. Молодик з однієї компанії влаштував стрілянину. Він кілька разів вистрілив з автомата у натовп.

У результаті вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.

Зловмисник з місця події втік, але його розшукали за кілька годин. Вирішується питання про затримання чоловіка.

За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

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