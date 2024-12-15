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Суд зобов’язав орендаря НСК «Олімпійський» сплатити понад 650 тисяч гривень боргу

17:17, 15 грудня 2024
«КАП-С» має погасити борг за оренду приміщення в НСК «Олімпійський».
Суд зобов’язав орендаря НСК «Олімпійський» сплатити понад 650 тисяч гривень боргу
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Господарський суд Києва ухвалив стягнути з ТОВ «КАП-С» 548,5 тисяч гривень заборгованості з орендної плати за приміщення в спорткомплексі «Олімпійський», а також 13,5 тисяч гривень інфляційних витрат і 107 тисяч гривень пені. Про це йдеться у рішенні суду у справі № 910/11997/23За.

У 2019 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Києву та «КАП-С» був укладений договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 601 кв. м на першому поверсі НСК «Олімпійський». Приміщення мали використовуватися для закладу освіти та торговельного об’єкта.

На початку 2023 року «КАП-С» звернувся до Фонду держмайна з проханням зупинити нарахування орендної плати через втрату доступу до приміщень у період воєнного стану. Фонд відповів, що не має повноважень повністю звільнити компанію від зобов’язань, проте нарахував лише 50% орендної плати за цей період. Також з червня по вересень 2022 року орендар був повністю звільнений від сплати.

У суді «КАП-С» аргументував свою позицію неможливістю доступу до приміщень через війну та призупиненням господарської діяльності. Компанія наполягала, що воєнний стан є форс-мажором, який звільняє її від відповідальності.

Попри це, суд визнав борг компанії перед державою і зобов’язав сплатити вказані суми. Частину заборгованості «КАП-С» погасив ще до судового розгляду після звернення прокурора.

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