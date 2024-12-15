Суд обязал арендатора НСК «Олимпийский» оплатить более 650 тысяч гривен долга

«КАП-С» должен погасить долг за аренду помещения в НСК «Олимпийский».

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с ООО «КАП-С» 548,5 тысяч гривен задолженности по арендной плате за помещение в спорткомплексе «Олимпийский», а также 13,5 тысяч гривен инфляционных расходов и 107 тысяч гривен пени. Об этом говорится в решении суда по делу № 910/11997/23За.

В 2019 году между Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Киеву и «КАП-С» был заключен договор аренды нежилых помещений общей площадью 601 кв. м на первом этаже НСК «Олимпийский». Помещения должны были использоваться для учебного заведения и торгового объекта.

В начале 2023 года «КАП-С» обратился в Фонд госимущества с просьбой остановить начисление арендной платы из-за потери доступа к помещениям в период военного положения. Фонд ответил, что не имеет полномочий полностью освободить компанию от обязательств, однако начислил лишь 50% арендной платы за этот период. Также с июня по сентябрь 2022 года арендатор был полностью освобожден от уплаты.

В суде «КАП-С» аргументировал свою позицию невозможностью доступа к помещениям из-за войны и приостановлением хозяйственной деятельности. Компания настаивала, что военное положение является форс-мажором, который освобождает ее от ответственности.

Несмотря на это, суд признал долг компании перед государством и обязал уплатить указанные суммы. Часть задолженности «КАП-С» погасил еще до судебного разбирательства после обращения прокурора.

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