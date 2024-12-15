Практика судов
  1. В мире

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал повестку на допрос

16:59, 15 декабря 2024
Прокуратура расследует возможную попытку президента ввести в стране военное положение.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал повестку на допрос
Фото: EPA/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не явился на допрос в Центральную окружную прокуратуру Сеула после того, как парламент страны объявил ему импичмент. Об этом сообщает Yonhap.

В субботу, 14 декабря, специальная прокуратура, которая расследует возможную попытку президента ввести в стране военное положение, направила ему повестку с требованием прийти на допрос в воскресенье в 10:00.

Однако Юн Сок Ёль не явился. Прокуроры заявили, что планируют повторно вызвать президента на допрос в понедельник. Представитель прокуратуры подтвердил, что повестка была доставлена в офис президента, и есть подтверждение ее получения.

При этом прокуратура воздержалась от комментариев, предоставил ли президент причины своего отсутствия.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура президент Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил условия возобновления сроков обращения в суд для военнослужащих в период военного положения

Особенности применения процессуальных сроков для лиц, проходящих службу в ВСУ – позиция Верховного Суда.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Если вы получаете «белую» зарплату или можете документально подтвердить доходы, для вас ничего не изменится – Андрей Пышный прокомментировал меморандум между банками

Как отметил глава Нацбанка, лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как «высокорисковые».

В Гражданский кодекс собираются вернуть ограниченные сроки для обращения в суд

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект о возврате ограничения сроком для обращения в суд по гражданским делам.

Кабмин предоставил право дезертирам, вернувшимся на службу, инициировать свое перемещение между воинскими частями

Правительство исключило ограничения по перемещению военнослужащих, проходящих службу в части менее 6 месяцев в отношении военнослужащих, впервые совершивших СЗЧ или дезертировавших.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області