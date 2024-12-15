Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал повестку на допрос

Прокуратура расследует возможную попытку президента ввести в стране военное положение.

Фото: EPA/UPG

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не явился на допрос в Центральную окружную прокуратуру Сеула после того, как парламент страны объявил ему импичмент. Об этом сообщает Yonhap.

В субботу, 14 декабря, специальная прокуратура, которая расследует возможную попытку президента ввести в стране военное положение, направила ему повестку с требованием прийти на допрос в воскресенье в 10:00.

Однако Юн Сок Ёль не явился. Прокуроры заявили, что планируют повторно вызвать президента на допрос в понедельник. Представитель прокуратуры подтвердил, что повестка была доставлена в офис президента, и есть подтверждение ее получения.

При этом прокуратура воздержалась от комментариев, предоставил ли президент причины своего отсутствия.

Напомним, президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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