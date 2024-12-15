Можно ли рубить деревья возле железной дороги – разъяснение

Зеленые насаждения вдоль железнодорожных путей важны для обеспечения безопасности транспорта, защищая инфраструктуру от лавин, обвалов, снежных и песчаных заносов. Но разрешено ли заготовку дров в таких зонах? На этот вопрос ответили представители Золочевского городского совета.
Железнодорожные лесонасаждения выполняют защитную функцию, поэтому их удаление строго регламентируется. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 1045, решение об удалении зеленых насаждений принимает местная власть, а для этого нужно специальное разрешение - ордер.
Процедура удаления деревьев вдоль путей:
Деревья могут срезать только профильные подразделения, если они создают угрозу безопасности движения поездов. Самовольный сбор древесины или забор срезанных деревьев и веток без согласования с соответствующими органами запрещен.
Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, незаконная рубка деревьев предусматривает административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. Также к нарушениям относится транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленной древесины.
Представители железной дороги призывают защищать лесонасаждения, ведь они обеспечивают бесперебойное движение транспорта. Заготовка древесины без разрешения не только нарушает закон, но и может нанести вред экосистеме.
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