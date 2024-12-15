Можно ли рубить деревья возле железной дороги – разъяснение

Лесонасаждения вдоль железной дороги нельзя рубить без разрешения, поскольку они выполняют защитную функцию.

Фото: Vgorode.Lviv

Зеленые насаждения вдоль железнодорожных путей важны для обеспечения безопасности транспорта, защищая инфраструктуру от лавин, обвалов, снежных и песчаных заносов. Но разрешено ли заготовку дров в таких зонах? На этот вопрос ответили представители Золочевского городского совета.

Железнодорожные лесонасаждения выполняют защитную функцию, поэтому их удаление строго регламентируется. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 1045, решение об удалении зеленых насаждений принимает местная власть, а для этого нужно специальное разрешение - ордер.

Процедура удаления деревьев вдоль путей:

Формирование комиссии для оценки состояния насаждений.

Определение целесообразности их удаления.

Оформление соответствующих документов.

Деревья могут срезать только профильные подразделения, если они создают угрозу безопасности движения поездов. Самовольный сбор древесины или забор срезанных деревьев и веток без согласования с соответствующими органами запрещен.

Согласно статье 105 Лесного кодекса Украины, незаконная рубка деревьев предусматривает административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. Также к нарушениям относится транспортировка, хранение и сбыт незаконно срубленной древесины.

Представители железной дороги призывают защищать лесонасаждения, ведь они обеспечивают бесперебойное движение транспорта. Заготовка древесины без разрешения не только нарушает закон, но и может нанести вред экосистеме.

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