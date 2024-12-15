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В Иране арестовали певицу, выступившую с онлайн-концертом на YouTube без хиджаба

16:05, 15 декабря 2024
Согласно законам Ирана, женщинам запрещено выступать сольно или появляться на публике без хиджаба.
В Иране арестовали певицу, выступившую с онлайн-концертом на YouTube без хиджаба
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В Иране арестовали певицу Парасту Ахмади, выступившую с онлайн-концертом на YouTube без хиджаба. Об этом сообщает Associated Press.

Ахмади задержали за нарушение строгого дресс-кода для женщин в Исламской Республике. Согласно законам Ирана, женщинам запрещено выступать сольно или появляться на публике без хиджаба.

По словам ее адвоката Милада Панахипура, 27-летнюю певицу задержали после того, как против нее возбудили дело о выступлении, где Ахмади исполняла песни в длинном черном платье без рукавов.

Ахмади выложила видео своего концерта на YouTube, отметив в подписи: «Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых я люблю. Это право, которое я не могла проигнорировать; петь для земли, которую я страстно люблю».

Видео концерта собрало более 1,4 млн просмотров.

Адвокат отметил, что пока нет сведений о конкретных обвинениях против певицы, а также о месте ее содержания. Он добавил, что в тот же день в Тегеране были арестованы два музыканта из ее группы – Сохейл Фагих Насири и Эхсан Бейрагдар.

Как известно, в Иране женщинам запрещено петь или танцевать на публике, особенно перед мужчинами, не являющимися их родственниками, что с 1979 года стало частью культурных и религиозных норм.

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арест Иран женщины

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