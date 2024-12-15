В Ірані заарештували співачку, яка виступила з онлайн-концертом на YouTube без хіджабу

Згідно із законами Ірану, жінкам заборонено виступати сольно або з’являтися на публіці без хіджабу.

В Ірані заарештували співачку Парасту Ахмаді, яка виступила з онлайн-концертом на YouTube без хіджабу. Про це повідомляє Associated Press.

Ахмаді затримали за порушення суворого дрес-коду для жінок в Ісламській Республіці. Згідно із законами Ірану, жінкам заборонено виступати сольно або з’являтися на публіці без хіджабу.

За словами її адвоката Мілада Панахіпура, 27-річну співачку затримали після того, як проти неї розпочали справу щодо виступу, де Ахмаді виконувала пісні в довгій чорній сукні без рукавів.

Ахмаді виклала відео свого концерту на YouTube, зазначивши у підписі: «Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не могла проігнорувати; співати для землі, яку я пристрасно люблю».

Відео концерту зібрало понад 1,4 млн переглядів.

Адвокат зазначив, що наразі немає відомостей про конкретні звинувачення проти співачки, а також про місце її утримання. Він додав, що в той же день у Тегерані були заарештовані двоє музикантів з її групи – Сохейл Фагіх Насірі та Ехсан Бейрагдар.

Як відомо, в Ірані жінкам заборонено співати або танцювати на публіці, особливо перед чоловіками, які не є їх родичами, що з 1979 року стало частиною культурних і релігійних норм.

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