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Держпраці нагадала, що повинен обов’язково містити трудовий договір

21:12, 15 грудня 2024
Основні положення, які мають бути зазначені у трудовому договорі, та обов’язкові дії роботодавця до початку роботи працівника.
Держпраці нагадала, що повинен обов’язково містити трудовий договір
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло, що повинен обов’язково містити трудовий договір.

Так, у трудовому договорі повинно бути зазначено:

- трудова функція (посада);

- оплата праці;

- місце роботи;

- момент початку роботи.

До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

- місце роботи, дату початку виконання роботи;

- визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

- права та обов’язки, умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;

- правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи,

- проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

- організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

- тривалість щорічної відпустки.

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договір Держпраці

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