Гоструда напомнила, что должен обязательно содержать трудовой договор

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, что должно обязательно содержать трудовой договор.
Так, в трудовом договоре должно быть указано:
- трудовая функция (должность);
- оплата труда;
- место работы;
– момент начала работы.
До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:
- месте работы, дате начала выполнения работы;
- определенном рабочем месте, обеспечением необходимыми для работы средствами;
- правах и обязанностях, условиях труда, наличия на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможные последствия их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективном договоре - под подпись;
- правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы,
- прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;
- организации профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);
– продолжительности ежегодного отпуска.
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