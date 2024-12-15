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Гоструда напомнила, что должен обязательно содержать трудовой договор

21:12, 15 декабря 2024
Основные положения, которые должны быть указаны в трудовом договоре и обязательные действия работодателя до начала работы сотрудника.
Гоструда напомнила, что должен обязательно содержать трудовой договор
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, что должно обязательно содержать трудовой договор.

Так, в трудовом договоре должно быть указано:

- трудовая функция (должность);

- оплата труда;

- место работы;

– момент начала работы.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:

- месте работы, дате начала выполнения работы;

- определенном рабочем месте, обеспечением необходимыми для работы средствами;

- правах и обязанностях, условиях труда, наличия на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможные последствия их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективном договоре - под подпись;

- правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы,

- прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;

- организации профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);

– продолжительности ежегодного отпуска.

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договор Гоструда

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