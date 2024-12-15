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Во Франции возле лагеря для беженцев произошла стрельба — погибли 5 человек

13:59, 15 декабря 2024
Среди жертв – мигранты и правоохранители.
Во Франции возле лагеря для беженцев произошла стрельба — погибли 5 человек
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Во Франции у лагеря для беженцев произошла стрельба. Среди жертв – мигранты и правоохранители. Об этом сообщает BFMTV.

Указывается, что инцидент произошел 14 декабря недалеко от лагеря для мигрантов в Лун-Плаж, близ Дюнкерка, а также в соседнем городе Вормут. Жертвы - два агента безопасности и двое мигрантов, были убиты в двух разных местах.

Правоохранители рассказали, что 22-летний мужчина добровольно сдался полиции и признался в нападении и убийстве пятой жертвы в другом городе в тот же день. При задержании в его автомобиле обнаружили три единицы оружия.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и устанавливает мотивы преступления.

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