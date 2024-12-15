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В Одесской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений — как его наказал суд

15:11, 15 декабря 2024
Военнообязанный утверждал, что «вера не позволяет ему клясться и держать в руках оружие».
В Одесской области мужчина уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений — как его наказал суд
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Одесской области мужчина уклонился от мобилизации, заявив, что согласится служить только при одном условии – если он получит право на альтернативную службу. Дело №504/3603/24 рассматривало Коминтерновский районный суд Одесской области, передает ТСН.

Согласно материалам дела, мужчина с января 2023 получал повестки, однако избегал призыва в армию. В феврале 2024 г. он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал и заявил, что он верующий Второй пересыпской церкви евангельских христиан-баптистов. Житель Одесщины утверждает, что «вера не позволяет ему клясться и держать в руках оружие». Когда он в январе 2023 года получал повестки, сначала оформил уход за больным отцом, однако через полгода тот умер.

Тогда мужчина продолжал получать повестки. В ТЦК он заявил, что согласится на мобилизацию только при альтернативной службе. Однако из-за военного положения ему в этом отказали. Поэтому житель Одесщины даже обращался к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Когда ему еще раз дали повестку, он решил написать заявление об отказе от мобилизации.

Работник ТЦК на суде заявил, что он объяснял подсудимому «отсутствие возможности прохождения альтернативной службы во время призыва по мобилизации и о наличии в армии должностей, не предусматривающих участия в боевых действиях, таких как водитель или мастер ремонта техники. В законе о мобилизации нет пунктов об отсрочке от службы по религиозным убеждениям».

Суд сослался на объяснение Верховного Суда, в котором говорится, что: «Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своей конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной злости со стороны иностранной страны».

Суд также считает, что подсудимый мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия. Такие же показания в судебном заседании предоставили представители ТЦК и СП».

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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