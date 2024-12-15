В Киеве произошел пожар в общежитии одного из университетов

Пожар произошел в комнате на третьем этаже, полиция устанавливает причины возгорания.

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве на улице Лейпцигской 16 произошел пожар в общежитии одного из университетов. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Пожар возник 15 декабря в 09:02 в комнате на третьем этаже. Возгорание площадью 5 кв. м ликвидировали в 09:35. Спасатели эвакуировали 11 человек с верхних этажей.

В социальных сетях сообщают, что инцидент произошел в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД). Однако официально это не подтверждено: руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров указал лишь адрес места происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.