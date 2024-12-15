У Києві сталася пожежа в гуртожитку одного з університетів

Пожежа сталася в кімнаті на третьому поверсі, поліція встановлює причини загоряння.

Фото: ДСНС Києва

У Києві на вулиці Лейпцизькій 16 сталася пожежа в гуртожитку одного з університетів. Про це повідомили в ДСНС Києва.

Пожежа виникла 15 грудня о 09:02 у кімнаті на третьому поверсі. Загоряння площею 5 кв. м ліквідували о 09:35. Рятувальники евакуювали 11 людей із верхніх поверхів.

У соціальних мережах повідомляють, що інцидент стався в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД). Проте офіційно це не підтверджено: керівник пресцентру ДСНС Києва Павло Петров зазначив лише адресу місця події.

Наразі правоохоронці встановлюють причини загоряння.

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