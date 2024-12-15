Чи можуть ФОПи на загальній системі потрапити до переліку доброчесних платників податків

Фізосіб на загальній системі оподаткування також можуть включати до переліку за умови одночасної відповідності окремим критеріям.

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У Головному управлінні ДПС у Львівській області роз’яснили, чи можуть фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування потрапити до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включаються фізичні особи - підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, за умови одночасної відповідності всім таким критеріям:

а) показник рівня сплати податку на додану вартість дорівнює/перевищує середній показник у відповідній галузі за останні 12 звітних (податкових) періодів;

б) показник рівня сплати податку на доходи фізичних осіб від провадження господарської діяльності за звітний (податковий) рік дорівнює/перевищує середній показник у відповідній галузі;

в) показник середньомісячної нарахованої та/або виплаченої податковим агентом - фізичною особою - підприємцем заробітної плати за останні чотири звітні (податкові) періоди становить не менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні, помноженої на коефіцієнт 1,1.

Раніше ми повідомляли, що Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків.

Додамо, чи можуть новостворені юрособи та підприємці потрапити до переліку доброчесних платників.

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