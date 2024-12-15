Могут ли ФОП на общей системе попасть в перечень добропорядочных налогоплательщиков

Физлиц на общей системе налогообложения также могут включать в перечень при условии одновременного соответствия отдельным критериям.

В Главном управлении ГНС во Львовской области разъяснили, могут ли физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения попасть в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства включаются физические лица – предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, при условии одновременного соответствия всем следующим критериям:

а) показатель уровня уплаты налога на добавленную стоимость равен/превышает средний показатель в соответствующей отрасли за последние 12 отчетных (налоговых) периодов;

б) показатель уровня уплаты налога на доходы физических лиц от осуществления хозяйственной деятельности за отчетный (налоговый) год равен/превышает средний показатель в соответствующей отрасли;

в) показатель среднемесячной начисленной и/или уплаченной налоговым агентом – физическим лицом – предпринимателем заработной платы за последние четыре отчетных (налоговых) периода составляет не менее средней заработной платы в соответствующей отрасли в соответствующем регионе, умноженной на коэффициент 1,1.

Ранее мы сообщали, что Даниил Гетманцев анонсировал обнародование первого перечня добропорядочных налогоплательщиков.

Добавим, могут ли юрлица и предприниматели попасть в перечень добропорядочных плательщиков.

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