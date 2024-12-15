В Черном море тонут два российских танкера с мазутом, один раскололся пополам – видео

Из-за шторма тонут российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

В Черном море возле Керченского пролива пострадали два российских танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным МЧС России, причиной повреждений стали неблагоприятные погодные условия. На борту обоих танкеров находились 27 членов экипажа. Для их спасения на место происшествия направили спасательный вертолет.

Российские ресурсы сообщают, что танкер «Волгонефть-212» разломился пополам из-за сильных волн. Мазут, который перевозило судно, начал вытекать в море, а сам танкер с экипажем начал тонуть. Впоследствии стало известно, что и второй танкер «Волгонефть-239» также получил серьезные повреждения и начал идти на дно.

Спасательная операция для эвакуации членов экипажа обоих судов продолжается.

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