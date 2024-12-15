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Отправлен первый рейс из Чопа в Братиславу с пересадкой из Киева

13:05, 15 декабря 2024
Киев, Львов, Мукачево – Братислава – Укрзализныця запустила удобное сообщение со Словакией.
Отправлен первый рейс из Чопа в Братиславу с пересадкой из Киева
Фото: Укрзализныця
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Укрзализныця сообщила о запуске нового рейса, соединяющего Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад. Первый рейс по новому пересадочному маршруту уже отправлен.

Поезд №27/28 из Киева отправляется в 19:57 и прибывает на станцию Чоп в 07:50. В Чопе пассажиры пересаживаются на поезд словацкой железной дороги №617/961, который отправляется в 09:59 и прибывает в Кошице в 13:18, а в Братиславу - в 19:33.

Из Братиславы рейс отправляется в 11:27, и после пересадки на поезд Укрзализныци №28/27 в Чопе, он возвращается в Киев в 10:01 следующего дня.

Маршрут включает ночной сегмент из Киева в Чоп со спальными вагонами Укрзализныци, а дневной путь от Чопа до Братиславы осуществляется на сидячих вагонах словацкой железной дороги.

Пересадка между поездами осуществляется удобно, а билеты на оба этапа путешествия можно приобрести за один раз через мобильное приложение или на сайте Укрзализныци. Новое железнодорожное сообщение также обеспечивает удобный доступ в Чехию, в частности Прагу.

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Укрзализныця Словакия

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