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Відправлено перший рейс із Чопа до Братислави із пересадкою з Києва

13:05, 15 грудня 2024
Київ, Львів, Мукачево – Братислава – Укрзалізниця запустила зручне сполучення з Словаччиною.
Відправлено перший рейс із Чопа до Братислави із пересадкою з Києва
Фото: Укрзалізниця
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Укрзалізниця повідомила про запуск нового рейсу, що з'єднує Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад. Перший рейс за новим пересадковим маршрутом вже відправлено.

Поїзд №27/28 з Києва відправляється о 19:57 та прибуває до станції Чоп о 07:50. У Чопі пасажири пересідають на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59 та прибуває до Кошице о 13:18, а до Братислави – о 19:33.

З Братислави рейс вирушає об 11:27, і після пересадки на поїзд Укрзалізниці №28/27 у Чопі, він повертається до Києва о 10:01 наступного дня.

Маршрут включає нічний сегмент з Києва до Чопа зі спальними вагонами Укрзалізниці, а денний шлях від Чопа до Братислави здійснюється на сидячих вагонах словацької залізниці.

Пересадка між поїздами здійснюється зручно, а квитки на обидва етапи подорожі можна придбати за один раз через мобільний додаток або на сайті Укрзалізниці. Нове залізничне сполучення також забезпечує зручний доступ до Чехії, зокрема Праги.

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Укрзалізниця Словаччина

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