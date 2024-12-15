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Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

19:15, 15 грудня 2024
Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.
Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США
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Посол України в США Оксана Маркарова повідомила у соцмережах, що отримує повідомлення начебто від урядовців США, які просять безпосередній контакт з українською владою.

«Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/злонавмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців або терміново переговорити (звичайно вдаючи що пишуть з якогось секретного телефону).

Звичайно ми з нашими всіма партнерами в постійному контакті і також використовуємо виключно перевірені канали комунікації, тому всі такі випадки відразу зловили і повідомили правоохоронців.

Однак враховуючи сплеск таких контактів, а також доволі гарну якість виконання,  вирішила написати тут, щоб звернути увагу всіх до активізації злонавмисників (агресивних північних сусідів?). будьте пильні. і перевіряйте контакти з незнаймових номерів/електронних пошт/месенджерів» - вказала вона у повідомленні.

Втім, вона не уточнила, за якимх саме американських урядовців видають себе, за її словами, «пранкери».

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2024 року напередодні виборів у США сталася подія, яка спонукала представників Республіканської партії закликати до звільнення Оксани Маркарової. Йдеться про його візит на оборонний завод так званого «хиткого» штату Пенсильванії, де за даними соцопитувань не було явного лідера президентських перегонів (хоча врешті там переміг Дональд Трамп).

Так, спікер Палати представників США Майк Джонсон тоді оприлюднив лист на адресу Президента України Володимира Зеленського з вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової.

Джонсон зазначив, що мотивом своєї вимоги назвав подію під час візиту Президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

Спікер наголосив, що відтепер «республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США», і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України «повинна бути негайно звільнена з посади».

Автор: Наталя Мамченко

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США

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Посол України у США Маркарова заявила, що у неї запросили прямі контакти української влади особи, які видають себе за урядовців США

Ці особи начебто як посадовці влади США просять у Оксани Маркарової прямі контакти влади України чи термінової розмови.

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