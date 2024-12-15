Литва продовжить навчання українських інструкторів та надасть медичну допомогу пораненим

Литва продовжить навчання українських військових та консультації з реформування ЗСУ.

Фото: LRT

Збройні сили Литви продовжать підготовку українських інструкторів та військових, а також надаватимуть консультації щодо реформування Збройних Сил України. Про це заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас під час візиту в Україну після зустрічі з командувачем Збройних сил України Олександром Сирським, пише LRT.

Зокрема, Литва продовжить навчання українських військовослужбовців у Литві та в міжнародних програмах. Крім того, Литва підтримуватиме лікування та реабілітацію поранених українських бійців у своїх медичних закладах.

Вайкшнорас також акцентував увагу на важливості співпраці у постачанні військової допомоги, зокрема безпілотних систем, артилерійських снарядів та засобів протиповітряної оборони. Під час свого візиту генерал зустрівся з керівництвом Збройних Сил України, відвідав навчальний центр безпілотних систем та ознайомився з досвідом оборони Києва, зокрема фортифікаційними методами, які використовували українські бійці в перші дні війни.

Один із основних акцентів візиту — обмін досвідом та вдосконалення співпраці для зміцнення обороноздатності України.

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