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Тільки силою можна змусити Росію та її союзників відмовитися від терору – Володимир Зеленський

12:29, 15 грудня 2024
Президент України повідомив, що Росія атакувала Україну 630 авіаціями та 550 дронами за минулий тиждень.
Тільки силою можна змусити Росію та її союзників відмовитися від терору – Володимир Зеленський
Фото: BBC
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Російські війська за минулий тиждень застосували проти України понад 630 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і більше 100 ракет різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У своєму дописі в телеграм-каалі він подякував українським воїнам, які боронять країну, а також міжнародним партнерам за підтримку в зміцненні протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що зусилля щодо захисту українських громадян життєво необхідні для збереження їхніх життів.

«Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру», — підкреслив президент.

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росія війна Володимир Зеленський

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