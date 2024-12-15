Практика судов
  1. В Украине

Только силой можно заставить Россию и ее союзников отказаться от террора – Владимир Зеленский

12:29, 15 декабря 2024
Президент Украины сообщил, что Россия атаковала Украину 630 авиациями и 550 дронами за прошедшую неделю.
Только силой можно заставить Россию и ее союзников отказаться от террора – Владимир Зеленский
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска за прошедшую неделю применили против Украины более 630 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В своей заметке в телеграмм-канале он поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, а также международных партнеров за поддержку в укреплении противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что усилия по защите украинских граждан жизненно необходимы для сохранения их жизней.

«Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира», - подчеркнул президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина устроилась на работу в госорган с поддельным дипломом юриста – Верховный Суд высказался по поводу квалификации ее действий

Использование заведомо подложного документа является законченным преступлением с момента, когда документ предъявлен или подан, независимо от того, удалось ли достичь поставленных целей – Верховный Суд.

Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов решил уволиться через две недели после назначения

Помощник судьи решил не начинать карьеру в Службе дисциплинарных инспекторов.

Судей Апелляционной палаты ВАКС привлекли к ответственности за нарушение права на защиту

Судьи Сергей Боднар, Виктор Панкулич и Игорь Панаид получили предупреждение.

Судьи смогут рассчитывать на 42 тысяч грн доплаты к окладу при определенных условиях

Если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном на территориях активных боевых действий и имеющем сверхурочную нагрузку, он сможет получить до 42 тысяч грн доплаты к должностному окладу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області