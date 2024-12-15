Только силой можно заставить Россию и ее союзников отказаться от террора – Владимир Зеленский

Президент Украины сообщил, что Россия атаковала Украину 630 авиациями и 550 дронами за прошедшую неделю.

Фото: BBC

Российские войска за прошедшую неделю применили против Украины более 630 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 100 ракет различных типов, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В своей заметке в телеграмм-канале он поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну, а также международных партнеров за поддержку в укреплении противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что усилия по защите украинских граждан жизненно необходимы для сохранения их жизней.

«Сейчас мир должен быть единым и сильным как никогда. Только силой мы вместе можем заставить Россию и ее союзников отказаться от террора и достичь справедливого мира», - подчеркнул президент.

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