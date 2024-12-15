Священник в Великобритании разочаровал детей заявлением, что Санта-Клаус не существует

Дети в слезах после заявления священника об отсутствии Санта-Клауса на праздничной проповеди.

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В Хэмпшире, что в Великобритании, священник во время проповеди перед школьниками заявил, что Санта-Клаус не существует, чем вызвал слезы у нескольких детей. Это произошло, когда священник Пол Чемберлен выступал перед учениками шестого класса, заявив: «Вы все шестиклассники, поэтому давайте будем откровенны - Санты не существует». Он также критиковал родителей за то, что они позволяют детям оставлять печенье для Санта-Клауса на Сочельник. Об этом сообщает Daily Express.

По словам родителей, после этих слов несколько детей расплакались, а родители решили подать жалобу на пастора, обвиняя его в «разрушении магии Рождества». Они обратились в епархию, к которой принадлежит священник, с требованием извинений.

В епархии признали, что священник допустил ошибку и признал свою вину. Чемберлен уже извинился перед родителями и детьми. Руководство школы и родители обсуждают, как восстановить праздничную атмосферу и вернуть магию Рождества для детей.

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