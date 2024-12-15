Священник у Великій Британії розчарував дітей заявою, що Санта-Клаус не існує

Діти в сльозах після заяви священника про відсутність Санта-Клауса на святковій проповіді.

Фото: ТСН

У Гемпширі, що у Великій Британії, священник під час проповіді перед школярами заявив, що Санта-Клаус не існує, чим викликав сльози у кількох дітей. Це сталося, коли священник Пол Чемберлен виступав перед учнями шостого класу, заявивши: «Ви всі шестикласники, тому будьмо відвертими — Санти не існує». Він також критикував батьків за те, що вони дозволяють дітям залишати печиво для Санта-Клауса на Святвечір. Про це повідомляє Daily Express.

Зі слів батьків, після цих слів кілька дітей розплакалися, а батьки вирішили подати скаргу на пастора, звинувачуючи його в «руйнуванні магії Різдва». Вони звернулися до єпархії, до якої належить священник, з вимогою вибачень.

У єпархії визнали, що священник припустився помилки і визнав свою провину. Чемберлен вже вибачився перед батьками та дітьми. Керівництво школи та батьки обговорюють, як відновити святкову атмосферу і повернути магію Різдва для дітей.

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