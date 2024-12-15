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Литва продолжит обучение украинских инструкторов и окажет медицинскую помощь раненым

14:53, 15 декабря 2024
Литва продолжит обучение украинских военных и консультации по реформированию ВСУ.
Литва продолжит обучение украинских инструкторов и окажет медицинскую помощь раненым
Фото: LRT
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Вооруженные силы Литвы продолжат подготовку украинских инструкторов и военных, а также будут предоставлять консультации по реформированию Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас во время визита в Украину после встречи с командующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, пишет LRT.

В частности, Литва продолжит обучение украинских военнослужащих в Литве и в международных программах. Кроме того, Литва будет поддерживать лечение и реабилитацию раненых украинских бойцов в своих медицинских учреждениях.

Вайкшнорас также акцентировал внимание на важности сотрудничества в поставках военной помощи, в частности беспилотных систем, артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. Во время своего визита генерал встретился с руководством Вооруженных Сил Украины, посетил учебный центр беспилотных систем и ознакомился с опытом обороны Киева, в частности фортификационными методами, которые использовали украинские бойцы в первые дни войны.

Один из основных акцентов визита - обмен опытом и совершенствование сотрудничества для укрепления обороноспособности Украины.

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военные Литва

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