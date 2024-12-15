Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США

19:15, 15 декабря 2024
Эти лица как должностные лица США просят у Оксаны Маркаровой прямые контакты власти Украины или срочного разговора.
Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в соцсетях, что получает сообщения якобы от правительственных чиновников США, которые просят непосредственный контакт с украинскими властями.

«Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (обычно делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона).

Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям.

Однако учитывая всплеск таких контактов, а также достаточно хорошее качество исполнения, решила написать здесь, чтобы обратить внимание всех на активизацию злонамеренных (агрессивных северных соседей?). будьте бдительны. и проверяйте контакты с незнакомых номеров/электронных почт/мессенджеров» - указала она в сообщении.

Впрочем, она не уточнила, за каких именно американских чиновников выдают себя, по ее словам, «пранкеры».

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2024 года накануне выборов в США произошло событие, побудившее представителей Республиканской партии призвать к увольнению Оксаны Маркаровой. Речь идет о его визите на оборонный завод так называемого «шаткого» штата Пенсильвании, где по данным соцопросов не было явного лидера президентской гонки (хотя в конце концов там победил Дональд Трамп).

Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон тогда обнародовал письмо в адрес Президента Украины Зеленского с требованиями об увольнении Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Джонсон отметил, что мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США», и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины «должен быть немедленно уволен с должности».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение порядка передачи рапортов между воинскими частями по участию военнослужащего в боевых действиях не свидетельствует об отсутствии у него права на дополнительное вознаграждение – Верховный Суд

Верховный Суд заключил, что право военнослужащего на начисление и выплату дополнительного вознаграждения не зависит от выполнения воинской частью формальных процедур реализации такого права.

Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США

Эти лица как должностные лица США просят у Оксаны Маркаровой прямые контакты власти Украины или срочного разговора.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила право изымать автомобили у граждан на основании мер правового режима военного положения

Большая Палата Верховного Суда считает, что вмешательство в право собственности истицы путем изъятия у нее авто в пользу воинской части преследовало легитимную цель и пропорционально соотношению к общественным интересам.

Верховная Рада в 2025 году может разрешить временно командировать судей местных судов в апелляционные суды

Командирование судей первой инстанции в апелляционные суды может стать актуальным в случае, если конкурс на должности судей апелляционных судов затянется.

Администрации колоний обяжут при наложении взыскания не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області