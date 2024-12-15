Посол Украины в США Маркарова заявила, что у нее запросили прямые контакты украинской власти лица, выдающие себя за чиновников США

Эти лица как должностные лица США просят у Оксаны Маркаровой прямые контакты власти Украины или срочного разговора.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в соцсетях, что получает сообщения якобы от правительственных чиновников США, которые просят непосредственный контакт с украинскими властями.

«Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (обычно делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона).

Конечно, мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям.

Однако учитывая всплеск таких контактов, а также достаточно хорошее качество исполнения, решила написать здесь, чтобы обратить внимание всех на активизацию злонамеренных (агрессивных северных соседей?). будьте бдительны. и проверяйте контакты с незнакомых номеров/электронных почт/мессенджеров» - указала она в сообщении.

Впрочем, она не уточнила, за каких именно американских чиновников выдают себя, по ее словам, «пранкеры».

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2024 года накануне выборов в США произошло событие, побудившее представителей Республиканской партии призвать к увольнению Оксаны Маркаровой. Речь идет о его визите на оборонный завод так называемого «шаткого» штата Пенсильвании, где по данным соцопросов не было явного лидера президентской гонки (хотя в конце концов там победил Дональд Трамп).

Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон тогда обнародовал письмо в адрес Президента Украины Зеленского с требованиями об увольнении Посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Джонсон отметил, что мотивом своего требования назвал событие во время визита Президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Спикер подчеркнул, что отныне «республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США», и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины «должен быть немедленно уволен с должности».

Автор: Наталя Мамченко

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