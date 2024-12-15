У Чорному морі тонуть два російські танкери з мазутом, один розколовся навпіл – відео

Через шторм тонуть російські танкери «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239».

У Чорному морі біля Керченської протоки постраждали два російські танкери — «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». За даними МНС Росії, причиною пошкоджень стали несприятливі погодні умови. На борту обох танкерів перебували 27 членів екіпажу. Для їхнього порятунку на місце події направили рятувальний вертоліт.

Російські ресурси повідомляють, що танкер «Волгонефть-212» розламався навпіл через сильні хвилі. Мазут, який перевозило судно, почав витікати в море, а сам танкер із екіпажем почав тонути. Згодом стало відомо, що і другий танкер «Волгонефть-239» також отримав серйозні пошкодження та почав іти на дно.

Рятувальна операція для евакуації членів екіпажу обох суден триває.

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